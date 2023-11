Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client LDC: acquisition sur le marché de la dinde en Pologne information fournie par Cercle Finance • 08/11/2023 à 13:27









(CercleFinance.com) - Dans le prolongement de sa stratégie d'expansion à l'international, LDC annonce la conclusion d'un contrat d'achat conditionnel d'actions avec Rolmex, société mère d'Indykpol, leader sur le marché de la dinde en Pologne.



Cette société a réalisé en 2022 un chiffre d'affaires de 228 millions d'euros, dont plus de 60% de ventes sur le marché domestique. Elle emploie actuellement près d'un millier de collaborateurs et compte plus de 166.000 m2 de fermes.



Cette nouvelle acquisition viendrait consolider une présence déjà solide de LDC sur le marché de la volaille en Pologne. L'objectif est de finaliser cette opération au premier semestre 2024 sous réserve de l'autorisation de l'Autorité de la Concurrence.





