LDC: acquisition d'Indykpol finalisée

(CercleFinance.com) - LDC annonce la finalisation de l'acquisition d'Indykpol, leader sur le marché de la dinde en Pologne et acteur majeur de la filière en Europe avec sa marque Indykpol, à l'issue de négociations exclusives annoncées en novembre 2023.



Indykpol a réalisé un chiffre d'affaires consolidé en 2023 de plus de 203 millions d'euros avec plus de 60% des ventes réalisées sur le marché domestique. La société emploie près d'un millier de collaborateurs et compte plus de 166.000 m2 de fermes.



Cette acquisition vient consolider les positions de LDC via ses filiales du groupe Drosed sur le marché de la volaille en Pologne, permettant d'enrichir la gamme avec des produits frais, de la charcuterie et des produits élaborés à base de dinde.





