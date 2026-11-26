(Zonebourse.com) - Le groupe volailler a fait mieux que prévu au premier semestre. Portzamparc et TP ICAP Midcap s'attendent à une rentabilité sous pression dans les prochains mois. Leurs prévisions de bénéfice pour l'exercice s'écartent de 25 millions d'euros.

Portzamparc attendait 206 millions d'euros de résultat opérationnel courant au premier semestre. LDC en a dégagé 214,4 millions, soit 21,4% de plus qu'un an auparavant. Sa marge de 5,7% représente 5,70 euros de bénéfice sur son activité courante pour 100 euros de ventes. Le groupe confirme ses objectifs pour 2026-2027, avec plus de 7,7 milliards d'euros de chiffre d'affaires et une marge supérieure à 5,5%.

L'essentiel de la progression vient des activités françaises. Les hausses de prix ont soutenu l'activité volaille et le bénéfice d'exploitation courant du traiteur a doublé. "Géographiquement, notons la très bonne performance de la France et celle plus décevante de l'International", résume Nicolas Royot, analyste chez Portzamparc, ce jeudi matin.

Hors de France, le recul du prix du poulet en Europe a comprimé les marges. L'incendie en Hongrie a par ailleurs entraîné 34,1 millions d'euros de charges non courantes, sans indemnité d'assurance comptabilisée au semestre. Pour retrouver des capacités de production dans le pays, LDC a engagé des négociations exclusives avec le groupe agroalimentaire Bonafarm.

Les coûts montent avant les tarifs

Les prix de vente, qui ont soutenu la volaille en France au premier semestre, seront de nouveau déterminants. Les relèvements de tarifs de 6 à 8% prévus en France sur les produits avicoles au titre de la loi Egalim sont attendus début 2027. Ce décalage conduit Portzamparc à prévoir une marge de 5,4% au second semestre et un résultat opérationnel courant de 438 millions d'euros sur l'exercice.

TP ICAP Midcap voit aussi des signes de faiblesse avec un recul de la consommation de volaille hors domicile. LDC est toutefois couvert contre la hausse des prix de l'énergie pour l'exercice. Après les bons résultats du premier semestre, le bureau d'études relève sa prévision annuelle de 443 à 463 millions d'euros. "Nous prévoyons pour le moment une pression sur la rentabilité au second semestre au vu de l'effet de base difficile, mais nous n'excluons pas une bonne surprise et une possibilité de maintien de la marge au S2", écrit l'analyste Florent Thy-tine.

Les deux analystes restent à l'achat

Portzamparc maintient son objectif de cours à 141 euros. TP ICAP Midcap relève le sien de 141 à 146 euros. Par rapport au cours de référence à 103 euros, ces cibles représentent des potentiels de hausse de 37% et 42%, respectivement. Porté par ses résultats, le titre gagnait 2,31%, à 106,40 euros, à 10h45 ce jeudi.

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