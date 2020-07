Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client LCL : propose Apple Pay à ses clients Cercle Finance • 21/07/2020 à 15:29









(CercleFinance.com) - LCL annonce ce mardi qu'il propose désormais à ses clients la fonction Apple Pay. Celle-ci permet le paiement mobile sur iPhone et Apple Watch. 'Les clients peuvent payer facilement et rapidement en proximité chez tous les commerçants équipés d'un terminal de paiement sans contact CB en France. En ajoutant Apple Pay à son offre, LCL propose une gamme complète de solutions de paiement mobile à ses clients urbains, notamment dans cette période post confinement qui favorise le sans contact', indique la banque.

Valeurs associées CREDIT AGRICOLE SA Euronext Paris +1.47%