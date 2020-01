Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client LCL : lance une plateforme de services pour les étudiants Cercle Finance • 23/01/2020 à 10:21









(CercleFinance.com) - LCL annonce ce jeudi qu'il lance une plateforme de services digitaux pour les étudiants avec des startups sélectionnées lors du 'LCL Startup Day', baptisée 'LCL Mon Campus'. 'LCL Mon Campus permet de répondre aux attentes essentielles des étudiants : comme trouver sa voie professionnelle, rédiger son CV, passer son permis de conduire à prix réduit ou bien encore régler ses démarches administratives... Cette plateforme répond aussi à leurs besoins financiers', indique LCL.

Valeurs associées CREDIT AGRICOLE SA Euronext Paris -1.11%