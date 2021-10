LBPAM lance le 1er fonds de dette infrastructure à impact

(AOF) - La Banque Postale Asset Management, filiale de gestion d’actifs de La Banque Postale, lance un fonds LBPAM Infrastructure Debt Climate Impact Fund. " Ce premier fonds de dette infrastructure à impact climatique permettra de piloter de façon objective et transparente la contribution des projets financés aux objectifs des Accords de Paris ", explique le gestionnaire d'actifs. Il s’inscrit également dans le cadre du développement de sa plateforme actifs Réels et Privés, résolument tournée vers la finance durable.

Classé article 9 selon la réglementation SFDR ce fonds vise à répondre à l'Objectif de Développement Durable numéro 13, consistant à prendre d'urgence des mesures pour lutter contre le changement climatique en contribuant à la réduction des émissions carbone.

Réservé aux investisseurs institutionnels et d'une taille cible de 400 millions d'euros, le fonds a pour vocation de proposer des financements de dette senior en Europe continentale.

Les gérants vont cibler trois secteurs : les énergies renouvelables (panneaux solaires, éoliennes et économie circulaire) ; les transports électriques (transports en communs, mobilités douces et transports ferroviaires) et l'efficience énergétique (Smart Grids, stockage et compteurs intelligents, pompes à chaleur, bâtiments économes en énergie). Une mesure d'impact objective sera par ailleurs réalisée par Carbone 4, au niveau des actifs et du portefeuille.