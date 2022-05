LBPAM Infrastructure Debt Climate lève 270 millions d'euros pour son premier closing

(AOF) - La Banque Postale Asset Management (LBP AM), filiale de La Banque Postale, a réalisé un premier closing de 270 millions d'euros dans le cadre de la commercialisation du fonds LBPAM Infrastructure Debt Climate Impact Fund. Ce closing porte le total des montants levés par la plateforme Actifs Réels et Privés à près de 7 milliards d'euros. Il marque le début d'une nouvelle phase de diversification de son offre par le lancement de stratégies conciliant recherche de rendement et d'impact climatique et social.