LBPAM attend un rebond des actions, notamment en Chine et aux Etats-Unis

(AOF) - Dans sa lettre bi-mensuelle, LBPAM dit attendre à horizon trois mois "une correction de la phase de baisse en cours". De façon plus analytique, sa préférence va d'abord aux marchés émergents et en particulier la Chine. Le niveau d'avancement dans la propagation du virus, la réponse attendue des autorités Chinoises en termes de soutien à l'économie et une croissance qui devrait repartir l'incitent a davantage de confiance sur cette zone. Il privilégie aussi les Etats-Unis, au titre de l'ampleur du rebond attendu. Le gérant a des attentes plus mesurées concernant l'Europe et le Japon.