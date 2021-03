LBP AM réorganise sa direction commerciale

(AOF) - Dans le cadre de son nouveau positionnement et pour accompagner ses ambitions de développement auprès de ses différentes cibles, La Banque Postale Asset Management (LBP AM) annonce la réorganisation de sa direction commerciale et la nomination de plusieurs professionnels expérimentés dédiés à ses clients institutionnels.

Caroline Frelet-Desclaux est nommée Directrice des Ventes clientèle institutionnelle LBP AM en plus de ses fonctions de Directrice du développement Tocqueville Finance. Dans ses nouvelles fonctions, elle a pour mission de superviser la commercialisation des solutions d'investissement des deux marques par les deux pôles de vente dédiés, aux clients institutionnels d'une part, et aux distributeurs d'autre part.

Avec Laurent Bouvier, Directeur du Développement, en charge du troisième pôle consacré aux réseaux partenaires, elle reportera à Mathilde Sauvé, Directrice développement et marketing du groupe LBP AM.

Sous la direction de Caroline Frelet-Desclaux, le pôle dédié aux clients institutionnels est également renforcé par les arrivées de Frédéric Didelot, Philippe Guérin et Cyril Jemain, aux postes de Responsables relations investisseurs institutionnels. " Le pôle s'appuie sur plus de vingt ans d'expérience dans des fonctions commerciales à destination des mêmes cibles " se réjouit le gestionnaire d'actifs.