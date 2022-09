LBP AM renforce son pôle Actifs réels et privés

(AOF) - Le pôle Actifs réels et privés de La Banque Postale Asset Management (LBP AM), filiale de La Banque Postale, a annoncé plusieurs recrutements pour accompagner le développement de son offre de dette privée. Il s’agit de Jean-Marie Tassel et Nicolo Tito (Dette Infrastructure), de Frédéric Homs (Dette Corporate) et de Bruno Rodrigues Saco (Dette Immobilière).

Jean-Marie Tassel a 12 ans d'expérience en financement de projets dans le domaine bancaire avec une spécialisation dans les secteurs de l'énergie et des infrastructures. Il a travaillé récemment sur le conseil et le financement de divers projets d'énergie en Europe et au Moyen-Orient.

Nicolo Tito a commencé sa carrière en 2015 chez Intesa Sanpaolo au sein de l'équipe Coverage de la division Corporate & Investment Banking sur la place de Paris, puis en 2018 est passé dans l'équipe Financements structurés pour la région EMEA à Londres.

Fort de plus de 10 ans d'expérience en financement structuré, Frédéric Homs a rejoint en 2019 le Groupe Arkea Banque Entreprises & Institutionnels au poste de responsable Financements spécialisés Quart Sud-Est.

Bruno Rodrigues Saco dispose d'une expérience de 13 ans en banque et en asset management. En 2018, il a rejoint BNP Paribas Asset Management à Paris au poste de gérant de dette immobilière pour participer au lancement de l'activité.