LBP AM nomme un Directeur Private Equity

(AOF) - La Banque Postale Asset Management a annoncé la nomination de Grégory Clemente au poste de Directeur Private Equity. Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, il aura pour mission de créer et développer l’expertise Private Equity de LBP AM, au service du groupe et d’investisseurs tiers. Directement rattaché à Emmanuelle Mourey, Présidente du Directoire, Grégory Clemente sera également membre du Comex de LBP AM. Basé à Paris, il a pris ses fonctions le 14 septembre 2022.

Grégory Clemente occupait depuis 2016 le poste de Directeur Général de la filiale de l'Agence Française de Développement (AFD) dédiée au financement du secteur privé, Proparco.