LBP AM et Tocqueville Finance lance le fonds "Assureurs - Caisse des Dépôts Relance Durable France"

(AOF) - Dans le cadre du programme d'investissement "Assureurs - Caisse des Dépôts Relance Durable France", LBP AM a été sélectionnée pour le lancement d'un nouveau fonds intitulé Assureurs - Caisse des Dépôts Relance Durable France - LBP AM. Il est composé de deux compartiments : l'un en actions cotées labellisé "Relance", géré par Tocqueville Finance, et l'autre en dette privée d'entreprises, géré par LBP AM. Le premier cible des titres d'une capitalisation boursière inférieure à 2 milliards d'euros.

Ce programme d'investissement, d'un montant total de 2,2 milliards d'euros et piloté par la Fédération Française de l'Assurance, vise à promouvoir une reprise économique durable tout en innovant en matière de prise en compte des critères extra-financiers (tels que l'empreinte carbone ou la création d'emplois). Il a pour objectif d'allouer des financements de moyen et long terme aux entreprises françaises - principalement TPE, PME et ETI.

Ce fonds bénéficie à ce titre du soutien de CNP Assurances qui a investi dans chacun des compartiments, côté et non côté, et qui est ouvert aux " Investisseurs Avertis ". Le compartiment dette privée a notamment déjà été rejoint par AG2R La Mondiale.