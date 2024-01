LBP AM : collecte de 1,3 milliard d’euros pour compte de tiers en 2023

(AOF) - LBP AM, incluant Tocqueville Finance, annonce une collecte nette de 1,3 milliard d’euros auprès des clients tiers en 2023. Le gestionnaire d'actifs a remporté plusieurs succès dans le cadre d’appels d’offres réalisés par les investisseurs institutionnels : sur la gestion actions de conviction "Euro large capitalisations" assurée par Tocqueville Finance et sur les expertises de LBP AM en obligations convertibles et sur une stratégie quantitative "actions Monde", alignée avec les accords de Paris.

"Le développement commercial, tant auprès des clients institutionnels que distributeurs, a surtout porté sur les expertises de LBP AM en dette privée (corporate et infrastructure) et de Tocqueville Finance : sur les actions 'euro value' et 'Biodiversité', via le fonds Tocqueville Biodiversity ISR, détenteur du Label Tibi", ajoute la société.

"En 2024, nous souhaitons intensifier la diversification et l'internationalisation de notre développement auprès des clients tiers", a déclaré Emmanuelle Mourey, présidente du directoire de LBP AM.