LBP AM choisit Greenly pour mesurer l’empreinte carbone de ses investissements en dette corporate

(AOF) - La Banque Postale Asset Management (LBP AM), filiale de gestion d'actifs de La Banque Postale, annonce s'être associée à Greenly, spécialiste de la gestion digitalisée de stratégie bas-carbone, afin d'accompagner son équipe en dette privée corporate dans la mesure de l'empreinte carbone de ses investissements et d'aider les entreprises financées dans leur transition vers une économie à zéro émission de carbone.

Comptant déjà plus d'une centaine de clients et s'appuyant sur une technologie Saas, la plateforme Greenly for Finance, dédiée aux sociétés de gestion et fonds d'investissement de toutes tailles, va permettre à la gestion dette privée corporate de LBP AM de suivre en temps réel, et de manière automatisée, l'empreinte carbone des entreprises en portefeuille en se basant sur les normes internationales de comptabilité carbone telles que le GHG Protocol, et ainsi de les engager sur leur trajectoire de décarbonation.

Grâce à ce partenariat, LBP AM, acteur historique sur le marché de la dette privée corporate avec plus d'1,7 milliard d'euros investis dans le financement de plus de 100 entreprises depuis 2012, disposera d'outils complémentaires à sa méthodologie propriétaire GREaT pour renforcer le processus de sélection de son fonds LBPAM Mid Cap Senior Debt, en cours de levée.