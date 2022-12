LBO France renforce ses équipes pour accompagner le développement de la plateforme

(AOF) - LBO France, plateforme d’investissement multi-spécialiste, renforce ses équipes avec les recrutements de Delphine Séférian, experte en droit financier et droit des sociétés, en tant que General Counsel, et d’Inès Loughraieb en tant que Directrice de la communication. Ces deux créations de postes ont vocation à renforcer les moyens transverses du Groupe pour accompagner le développement sectoriel et géographique de la plateforme.

Dotée de près de 20 ans d'expérience en droit des sociétés, droit boursier, gouvernance et sujets réglementaires, dont 10 ans au sein de Wendel, Delphine Séférian aura pour mission de piloter la direction juridique de LBO France et d'en faire un point d'appui stratégique des différentes activités de la plateforme.

De son côté, Inès Loughraieb coordonnera et assurera la mise en œuvre de la stratégie de communication externe et interne du Groupe qui a connu une croissance importante ces deux dernières années.

Commençant sa carrière au sein d'une société de conseil et d'investissement franco-émirienne en qualité́ d'analyste en business développement, elle est ensuite conseillère en communication d'influence et affaires publiques au sein de l'agence américaine Weber Shandwick puis au sein d'Havas Paris, avec un portefeuille de clients leaders dans leurs industries : Orange, Engie, Veolia, Harmonie Mutuelle et le Groupe VYV, Novartis, Citeo ou encore Monoprix...

Inès Loughraieb intègre en février 2019, l'Assemblée nationale en qualité de conseillère parlementaire d'un député de la majorité présidentielle, en charge du travail législatif, de la stratégie politique, de la communication et des relations extérieures. Durant cette période, elle crée et coordonne le groupe d'études Hydrogène à l'Assemblée Nationale. Inès Loughraieb est parallèlement nommée en juin 2019 conseillère spéciale de Jean-Lou Blachier, Secrétaire confédéral de la CPME nationale et Président du Groupement du Patronat Francophone.

"Leurs expériences avérées du droit et de la finance d'entreprise pour l'une et de la communication pour l'autre, seront des atouts extrêmement précieux pour poursuivre et accélérer le développement de notre plateforme, " a fait savoir Stéphanie Casciola, directrice générale de LBO France.