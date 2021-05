LBO France prend une participation majoritaire dans le gérant d'actifs italien Polis Fondi SGR

(AOF) - LBO France, acteur français du capital investissement, avec 6,3 milliards d'euros de capitaux levés, a conclu un accord pour l'acquisition d'une participation majoritaire dans Polis Fondi SGR, une société de gestion d'actifs présente sur le marché italien et spécialisée dans les fonds immobiliers alternatifs et les fonds de crédit. L'acquisition de Polis Fondi SGR s'inscrit au cœur du plan de développement de LBO France en Italie et constitue son tout premier investissement sur le marché immobilier transalpin, un secteur dans lequel la société possède plus de vingt ans d'expérience en France.

LBO France réalise des opérations de private equity en Italie depuis plus de dix ans, en Small Cap au travers de sa filiale Gioconda basée à Milan, mais aussi dans le financement des infrastructures énergétiques, en particulier dans le secteur des énergies renouvelables, depuis son bureau à Rome.