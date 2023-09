Lazard Frères Gestion : Thomas Brenier nommé Directeur de la gestion et de la recherche actions

Régis Bégué, qui était responsable de la gestion et de la recherche actions depuis 2008, a fait part de son souhait de se concentrer sur la gestion de portefeuille. Il sera désormais en charge de la gestion et du développement du fonds Lazard Alpha Euro SRI en tandem avec Stanislas Coquebert de Neuville, gestionnaire-analyste au sein de l'équipe actions.

(AOF) - La Direction de la gestion et de la recherche actions de Lazard Frères Gestion est désormais confiée à Thomas Brenier, jusqu’alors Directeur de la gestion large caps Europe. Il devient également membre du Comité exécutif du gestionnaire d’actifs. Thomas Brenier était Directeur de la gestion gestion large caps Europe depuis 2022 et Responsable de la gestion des actions nordiques depuis son arrivée chez Lazard Frères Gestion en septembre 2007.

