Lazard Frères Gestion : Sophie de Nadaillac nommée Directrice du développement

(AOF) - Lazard Frères Gestion annonce la nomination de Sophie de Nadaillac en tant que Directrice du développement. Elle animera les équipes commerciales de la Gestion Institutionnelle et de la Gestion Privée. Jusqu’à présent, les deux métiers de Lazard Frères Gestion disposaient d’une direction du développement distincte.

Cette unification, qui fait suite à la décision de Jean-Jacques de Gournay, Associé-Gérant de Lazard et Directeur du développement de la Gestion Institutionnelle, de quitter ses fonctions pour se consacrer à des activités associatives, permettra à Lazard Frères Gestion d'accompagner ses ambitions de croissance.

Cette direction unifiée permettra au gestionnaire d'actifs de mettre l'accent sur la continuité naturelle entre ses différents segments de clientèle, allant des clients privés aux clients institutionnels, en passant par ses partenaires distributeurs, Family Offices, CGP, réseaux bancaires et acteurs de l'assurance-vie.

Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, Sophie de Nadaillac sera non seulement responsable de la stratégie commerciale de Lazard Frères Gestion, mais également des sujets liés au développement de l'entreprise : ouverture de nouvelles succursales en régions ou à l'étranger, opportunités de croissance externe, sans préjuger de l'éventuelle survenue de ces projets à l'avenir. À cette occasion, elle intégrera également le comité international " Sales & Marketing Management " de Lazard Asset Management, où elle représentera Lazard Frères Gestion.

Sophie de Nadaillac, Associée-Gérante de Lazard et jusqu'alors Directrice du développement de la Gestion Privée depuis 2007, élargit ainsi son périmètre d'activité. Elle a rejoint le groupe Lazard en 1995, initialement au sein du département Conseil en Fusions et Acquisitions de Lazard Frères à Paris, avant de devenir en 2007 Directrice du développement de la Gestion Privée de Lazard Frères Gestion. Elle est diplômée de HEC Paris et d'un DESS de fiscalité de l'entreprise de l'université Dauphine.