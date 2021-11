Lazard Frères Gestion renforce son département obligataire

Cette segmentation accompagne le recrutement de nouveaux collaborateurs au sein de l'équipe obligataire de Lazard Frères Gestion : Sergio Gallo au sein de l'équipe de François Lavier, Andreea Grecu et Qihang Zhang au sein du pôle d'Alexia Latorre, Adrien Lalanne et Soraya Benahra dans l'équipe de Benjamin Le Roux.

La gestion des fonds Lazard Credit Opportunities (absolute return) et Lazard Euro Short Duration High Yield SRI (High Yield court terme) reste directement assurée par Eléonore Bunel, Directrice de la gestion obligataire.

Du fait de sa croissance, le département Fixed Income est désormais organisé autour des trois pôles suivants : un pôle Aggregate/Monétaire sous la responsabilité de Benjamin Le Roux; un pôle Subordonnées financières sous la responsabilité de François Lavier et un pôle High Yield sous la responsabilité d'Alexia Latorre.

(AOF) - Lazard Frères Gestion renforce les effectifs de son pôle obligataire pour accompagner la solide croissance de ses expertises historiques, notamment le High Yield et les dettes subordonnées financières.

