Lazard Frères Gestion recrute un banquier privé

Dans le cadre du fort développement de ses activités et de la croissance de ses encours, Lazard Frères Gestion poursuit sa politique active de recrutement. Pierre Richer vient ainsi renforcer les équipes dédiées au développement de la Gestion Privée.

(AOF) - Lazard Frères Gestion annonce l'arrivée de Pierre Richer, 37 ans, en qualité de banquier privé. Disposant d'une expérience de plus de 10 ans à la Banque privée Rothschild Martin Maurel, Pierre Richer rejoint désormais l'équipe d'Aurélia Verchère, responsable du développement de la Gestion Privée à Paris.

