Lazard Frères Gestion recommande une gestion de portefeuille obligataire en "sensibilité négative"

Plus intéressant encore, il est possible d'opter pour une gestion de portefeuille en " sensibilité négative ", qui permet de dégager une performance positive lorsque les taux montent, ajoute le gérant.

Néanmoins, dans le contexte actuel d'inflation et de durcissement des politiques monétaires, les obligations ne remplissent plus leur rôle habituel de " valeurs refuges ", souligne le gérant.

Sur les marchés financiers rappelle Lazard Frères Gestion, il est courant d'affirmer que lorsque les marchés actions reculent, les marchés obligataires progressent du fait que les investisseurs se reportent vers des actifs à plus faible risque.

(AOF) - Depuis le début de l’année, le mouvement de hausse des taux impacte négativement la valeur des titres sur les marchés obligataires, observe Lazard Frères Gestion. Naturellement indique le gérant, ce repli est plus prononcé pour les titres de maturité longue que pour les titres de maturité courte (principe de la sensibilité des obligations).

