Lazard Frères Gestion promeut quatre nouveaux Associés-gérants à Paris

(AOF) - Lazard Frères Gestion a annoncé la nomination de Scander Bentchikou, Santillane Coquebert de Neuville, Karine Lecocq et Paul Puech au rang d’Associés-gérants. Scander Bentchikou, 46 ans, est analyste et gérant de portefeuille au sein de l’équipe de gestion des actions européennes. Il est en charge des secteurs banque, assurance et immobilier et il est responsable du pôle ESG au sein de la gestion actions depuis un an.

Santillane Coquebert de Neuville, 44 ans, est responsable commerciale pour la clientèle institutionnelle et les grandes entreprises. Elle est par ailleurs responsable du développement de l'expertise de Lazard dédiée à l'Epargne salariale et retraite.

Karine Lecocq, 49 ans, est ingénieure patrimonial au sein de l'équipe de Gestion Privée depuis 2007.

Paul Puech, 59 ans, est banquier privé. Avec plus de trente années d'expérience dans les métiers de la gestion privée, il participe activement au développement de Lazard Frères Gestion auprès des entrepreneurs et des clients fortunés français, en assurant notamment l'accompagnement patrimonial et la définition de la stratégie d'investissement des familles dont il est en charge.