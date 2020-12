Lazard Frères Gestion promet une croissance durable de son offre ISR

(AOF) - Lazard Frères Gestion a obtenu le le label ISR sur plusieurs de ses fonds. Ces labellisations s'inscrivent dans une dynamique globale d'investissement responsable et soulignent, par là même, la démarche ESG dans laquelle sont engagées Lazard Frères Gestion et ses équipes de gestion actions, taux et multi-classes d'actifs. Cette dynamique se traduira dans les prochains mois par l'extension de la gamme de stratégies labellisées ISR, a précisé la société de gestion.