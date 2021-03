Lazard Frères Gestion : Pauline Chevalier nommée banquier privé à Lyon

Pauline Chevalier est diplômée du Master Gestion de Patrimoine et Banque Privée de l'Université Paris Dauphine.

(AOF) - Lazard Frères Gestion annonce l'arrivée de Pauline Chevalier en qualité de banquier privé au sein de son bureau lyonnais. Jusqu'alors présente au sein des équipes de Lazard Frères Gestion à Paris, Pauline Chevalier vient renforcer l'ancrage local de la société en rejoignant l'équipe de Pierre Baillaud et d'Alaric Pluton. Pauline Chevalier a débuté sa carrière à la Banque Palatine au sein de l'équipe des banquiers privés durant une année.

