Lazard Frères Gestion lance un fonds obligataire à maturité ESG

(AOF) - Lazard Frères Gestion a annoncé le lancement du fonds obligataire à maturité à Lazard Sustainable Credit 2025. Dans un environnement de taux bas et de marchés sujets à des pics de volatilité, ce fonds vise à capter un rendement attractif sur un horizon de 5 ans au travers d'une exposition à l'ensemble du marché du crédit.

Lazard Sustainable Credit 2025 se distingue par l'application d'un filtre ESG en 3 étapes. L'univers d'investissement est défini en excluant les émetteurs dont la notation ESG absolue est inférieure à 30/100 selon son partenaire Vigeo-Eiris. Le gérant sélectionne ensuite des émetteurs et des émissions offrant le meilleur profil risque/rendement avec une date d'échéance définie. Enfin, dans le cadre du suivi et du contrôle du portefeuille : si la note d'un émetteur devient inférieure à 30/100, la valeur est retirée dans un délai de 3 mois.

Le portefeuille recouvre plusieurs grands types d'actifs obligataires, aussi bien en dettes Investment Grade que High Yield, senior ou subordonnées avec un maximum de 35% d'Additional Tier One.

Il s'adresse principalement aux investisseurs institutionnels, aux multigérants et aux réseaux bancaires et assurantiels en France et à l'international.