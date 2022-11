Lazard Frères Gestion lance ses deux premiers fonds « Article 9 »

(AOF) - Lazard Frères Gestion annonce le lancement des fonds Lazard Human Capital (fonds actions) et Lazard Global Green Bond Opportunities (fonds obligataire), classés " Article 9 " selon la nomenclature SFDR. Ces deux fonds sont investis à 100% de manière durable et répondent à des enjeux complémentaires. Lazard Global Green Bonds Opportunities est dédié au financement de la transition énergétique, tandis que Lazard Human Capital se concentre sur la dimension sociale du travail en entreprise.

Lazard Human Capital, lancé le 31 août 2022, est un fonds d'actions internationales principalement investi sur le segment " Large Caps " (grandes capitalisations). Les entreprises du portefeuille sont filtrées selon leur capacité à fidéliser leurs salariés, les former, leur offrir une bonne couverture sociale et un cadre favorable à leur épanouissement.

Ces notions, ainsi que la promotion de la parité femmes-hommes, font partie des cinq critères de " capital humain " retenus dans le cadre de la gestion du fonds. Une fois cet univers constitué, la sélection des titres est réalisée en se fondant sur une analyse financière rigoureuse des entreprises. Lazard Frères Gestion s'engage également à dialoguer avec leur direction, questionner leur politique ESG et éventuellement déposer des résolutions en assemblée générale.

Lazard Global Green Bond Opportunities, lancé le 30 septembre 2022, est un fonds flexible investi à plus de 90% en obligations vertes. Au cours des dernières années, les green bonds sont devenus un important outil du financement de projets liés à la transition énergétique et écologique des États et des entreprises. Le fonds peut investir sur différents segments de marché : dettes souveraines vertes, titres " corporate " Investment Grade ou High Yield, dettes " Cocos " Green ou durables, ces dernières étant limitées à 10% de l'actif net du portefeuille. Le fonds est également flexible dans la gestion de sa sensibilité aux taux, celle-ci pouvant varier de -3 à +12.