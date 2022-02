Lazard Frères Gestion enregistre une collecte record de 3,5 milliards d’euros en 2021

(AOF) - Lazard Frères Gestion a de nouveau bénéficié en 2021 d’un fort développement commercial. Le gestionnaire d'actifs a ainsi enregistré une collecte nette globale de 3,5 milliards d’euros, dont 2 milliards d’euros collectés en France auprès de sa clientèle privée et institutionnelle et 1,5 milliard d’euros collectés à l’international. Lazard Frères Gestion a enregistré un doublement de ses encours en l’espace de 5 ans, passant de 17,8 milliards d’euros fin 2016 à 37,2 milliards d’euros fin 2021.

Pour accompagner cette croissance et ses ambitions de développement, Sophie de Nadaillac, Associé-gérant et Responsable du développement de la Gestion Privée, annonce la création de deux pôles au sein de son équipe de Banquiers Privés : une direction dédiée au développement de la Gestion Privée depuis Paris et une direction dédiée au développement de la Gestion Privée en régions et à l'international (Belgique et Luxembourg).

La première sera placée sous la responsabilité d'Aurélia Verchère et la seconde sous la responsabilité de David Koegler.

Régis Bégué, Associé-gérant et Directeur de la gestion actions, fait également part d'une nouvelle organisation de ses équipes autour de trois grands segments de marché : une direction Large Caps Europe placée sous la responsabilité de Thomas Brenier ; une direction Actions internationales et fonds à impact confiée à François Roudet et un pôle Small Caps codirigé par James Ogilvy et Jean-François Cardinet.

Cette structuration fait suite à la réorganisation de la gestion obligataire annoncée en novembre 2021.