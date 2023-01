Lazard Frères Gestion : Eléonore Bunel intègre le comité exécutif

(AOF) - Eléonore Bunel a intégré le comité exécutif de Lazard Frères Gestion le 1er janvier 2023. " Cette nomination traduit les nombreux succès rencontrés par le pôle de gestion obligataire, devenu en quelques années un contributeur substantiel à la réussite de Lazard Frères Gestion ", a expliqué le gestionnaire d'actifs. Le comité exécutif de Lazard Frères Gestion, présidé par François-Marc Durand, est composé depuis le 1er janvier 2023 de Régis Bégué, Eléonore Bunel, Christophe Coquema, Matthieu Grouès, Sophie de Nadaillac et François de Saint-Pierre.

Eléonore Bunel a rejoint Lazard Frères Gestion en 2018 en tant que Directeur de la gestion de taux. Elle est également Managing Director du groupe Lazard depuis janvier 2021. Avant de rejoindre la société, elle a travaillé plus de quinze ans en tant qu'analyste-gérante crédit au sein d'AXA IM. Elle est titulaire d'une maîtrise Sciences et Techniques de Modèles Mathématiques de l'Economie et de la Finance Internationale de l'université Paris-13.

Depuis sa prise de fonction, les encours sous gestion du pôle obligataire de Lazard Frères Gestion sont passés de 4,4 milliards d'euros fin 2018 à 9,8 milliards d'euros fin septembre 2022, portés par une forte collecte en France et à l'international. Eléonore Bunel a également su fédérer de nouveaux talents : sur la même période, son équipe s'est agrandie en passant de 9 à 14 personnes.