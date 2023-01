Lauxera Capital Partners nomme Victor Decrion en qualité de Partner

(AOF) - Lauxera Capital Partners annonce la nomination de Victor Decrion en qualité de Partner. Il était auparavant partner au sein de Five Arrows Principal Investments, le fonds de mid-market de Rothschild & Co Merchant Banking, où il se concentrait sur les investissements dans le secteur de la santé. Il avait rejoint Rothschild & Co en 2008 pour participer à la création de Five Arrows, qui gère les activités de private equity de Rothschild & Co.

Diplômé de HEC, de Sciences Po Paris et de la WHU-Otto Beisheim School of Management (Coblence, Allemagne), il a pratiqué le métier d'avocat d'affaires à New York et Paris avant de rejoindre Rothschild & Co.

Victor Decrion, nouvellement nommé Partner de Lauxera Capital Partners, a déclaré : " Depuis notre première rencontre en 2019, avant même le lancement effectif de Lauxera, j'ai été impressionné par l'équipe fondatrice et leur vision. Elle rassemble beaucoup de qualités qui font parfois défaut aux équipes d'investisseurs à savoir une réelle expérience opérationnelle de dirigeants d'entreprises de la santé, une organisation véritablement transatlantique et une volonté farouche à dénicher les sociétés les plus innovantes et les plus attractives dans la chaîne de valeur de la healthtech. Je suis ravi de m'associer à eux pour poursuivre cette mission ".

Pierre Moustial, Président et co-fondateur de Lauxera Capital Partners a conclu : " Victor apporte une longue expérience dans l'investissement en santé, acquise dans un des meilleurs fonds de private equity de la place. Il a tout de suite cru en Lauxera et nous avons régulièrement interagi avec lui au cours des dernières années. Nous sommes impatients de travailler avec lui afin d'accélérer le développement de nos franchises healthtech tant en private equity que sur le segment des sociétés cotées ".