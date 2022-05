Lauxera Capital Partners nomme Edoardo Fracchia en qualité de Partner

(AOF) - Lauxera Capital Partners a annoncé la nomination d’Edoardo Fracchia en qualité de Partner aux côtés des trois fondateurs de la société de gestion, Pierre Moustial, le Dr. Samuel Levy et Alex Slack.

Investisseur professionnel dans le non coté depuis plus de 12 ans, Edoardo Fracchia a débuté sa carrière chez Idinvest Capital Partners en charge des investissements minoritaires et des transactions sur le marché secondaire avant de rejoindre BlackFin Capital Partners, où il a dirigé l'exécution de plusieurs transactions et participé activement au suivi des investissements ainsi qu'à la création de valeur pour les sociétés du portefeuille.

Par la suite, chez Eurazeo, Edoardo a apporté son savoir-faire tant en origination qu'en exécution, et a enrichi son expertise sectorielle (MedTech, Financial Services, TMT). Edoardo est diplômé de l'ESCP, de la City University de Londres et de l'Université de Turin. Il avait rejoint Lauxera en juillet 2020 en tant que Principal.

L'arrivée de ce quatrième associé intervient alors que Lauxera Capital Partners a annoncé en dernièrement le closing final de son premier fonds, Lauxera Growth I, à plus de 260 millions d'euros (environ 300 millions de dollars), ce qui le positionne au premier rang européen des fonds growth dédié aux entreprises du secteur HealthTech.