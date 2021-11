Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Laurent-Perrier : résultat net triplé au 1er semestre information fournie par Cercle Finance • 26/11/2021 à 07:25









(CercleFinance.com) - Laurent-Perrier publie un résultat net part du groupe plus que triplé (+207%) à 23,3 millions d'euros au titre de son premier semestre 2021-22, avec un résultat opérationnel accru de 145% à 35,6 millions, soit une marge améliorée de 7,3 points à 27,8%. Le chiffre d'affaires s'est redressé de 80,5% à 128,5 millions d'euros avec des ventes en volume en hausse de 84,9% pour un marché global du champagne en progression de 57,9% en termes de volumes expédiés sur fond de levée progressive des mesures sanitaires. Dans un contexte d'activité demeurant toujours incertain et avec le caractère en partie exceptionnel de la reprise, Laurent-Perrier précise que les résultats du premier semestre ne peuvent être extrapolés à l'ensemble de son exercice 2021-22.

