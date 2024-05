Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Laurent-Perrier: progression de 9% du RNPG annuel information fournie par Cercle Finance • 24/05/2024 à 09:08









(CercleFinance.com) - Laurent-Perrier publie un résultat net part du groupe (RNPG) en progression de 8,7% à 63,6 millions d'euros, soit 10,74 euros par action, avec un taux de marge opérationnelle en amélioration de 3,2 points, à un record de 31,3%.



Son chiffre d'affaires (ventes champagne) a progressé de 0,5% pour s'établir à 303,5 millions d'euros, grâce à sa politique de valeur qui s'est traduite par un effet prix/mix positif de 13%, alors que ses ventes en volume ont reculé de 12,4%.



'Dans une époque troublée par des soubresauts géopolitiques et des incertitudes économiques', la maison de champagne affirme 'avancer avec vigilance mais confiance, en poursuivant la mise en oeuvre de son plan d'affaires'.





Valeurs associées LAURENT PERRIER Euronext Paris -0.82%