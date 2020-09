Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Laurent-Perrier : nouveau membre du conseil de surveillance Cercle Finance • 25/09/2020 à 13:07









(CercleFinance.com) - Laurent-Perrier annonce que son assemblée générale a décidé de nommer Philippe-Loïc Jacob en qualité de nouveau membre du conseil de surveillance, succédant à Bernard Rascle dont le mandat a pris fin à l'issue de l'AG du 24 septembre. Philippe-Loïc Jacob avait rejoint le groupe de maisons de champagne en septembre 2018, date à laquelle il avait été nommé censeur, fonction qui a pris fin avec sa nomination au sein du conseil de surveillance. Il est le président du conseil d'administration de Citeo depuis 2009 et travaille avec l'ensemble des entreprises de la grande consommation en France à la réduction de l'impact environnemental des emballages.

Valeurs associées LAURENT PERRIER Euronext Paris +0.57%