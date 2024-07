Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Laurent-Perrier: nominations au conseil de surveillance information fournie par Cercle Finance • 15/07/2024 à 07:25









(CercleFinance.com) - Laurent-Perrier indique que son AG a entériné la nomination de Jean-Marie Barillère en qualité de membre du conseil de surveillance, succédant à Jean-Louis Pereyre dont le mandat est arrivé à échéance et qui a souhaité ne pas être renouvelé.



Ancien président de l'Union des Maisons de Champagne (UMC) et co-président du Comité Champagne (CIVC) de 2013 à 2022, Jean-Marie Barillère apportera son expérience acquise dans la filière, où il a aussi exercé des fonctions de directions opérationnelles.



Par ailleurs, l'AG a également ratifié la nomination de Lucie Pereyre au conseil de surveillance. Fille aînée de Jean-Louis Pereyre, elle a rejoint la maison Laurent-Perrier il y a quatre ans pour participer au rayonnement de la marque Grand Siècle.





Valeurs associées LAURENT PERRIER 122,00 EUR Euronext Paris 0,00%