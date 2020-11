Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Laurent-Perrier : marge opérationnelle semestrielle en hausse Cercle Finance • 27/11/2020 à 08:02









(CercleFinance.com) - Laurent-Perrier publie un résultat net part du groupe en baisse de 30,9% à 7,6 millions d'euros, mais une marge opérationnelle améliorée de 0,5 point à 20,5% (+1,4 point hors effets de changes), au titre de son premier semestre 2020-21. Son chiffre d'affaires relatif aux ventes de champagne a reculé de 28,4% à 71 millions d'euros sur la période du 1er avril au 30 septembre en comparaison annuelle, une évolution conforme à celle du marché global du champagne en volume expédié. Faisant face à de nombreuses incertitudes quant à la crise sanitaire et aux perspectives d'activité sur les marchés anglais et américain, Laurent-Perrier 'maintient sa vigilance en s'adaptant à ce contexte exceptionnel qui appelle à beaucoup de prudence'.

Valeurs associées LAURENT PERRIER Euronext Paris +1.62%