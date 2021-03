Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Laurent-Perrier : le président du conseil se retire Cercle Finance • 17/03/2021 à 09:57









(CercleFinance.com) - Laurent-Perrier a annoncé mercredi la démission de Maurice de Kervénoael de son poste de président du conseil de surveillance pour des raisons personnelles. La présidence du conseil sera confiée à compter du 1er avril à Patrick Thomas, l'actuel vice-président, précise la maison de champagne dans un communiqué. Patrick Thomas, qui a exercé plusieurs mandats au sein du groupe Hermès, sera remplacé à la vice-présidence du conseil par Marie Cheval, l'actuelle présidente directrice générale de Carmila qui est membre du conseil de surveillance de Laurent-Perrier depuis 2013.

Valeurs associées LAURENT PERRIER Euronext Paris -0.50%