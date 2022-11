Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Laurent-Perrier: hausse de 58% du résultat net semestriel information fournie par Cercle Finance • 25/11/2022 à 07:08









(CercleFinance.com) - Laurent-Perrier publie, au titre de son premier semestre 2022-23, un résultat net part du groupe en nette progression de 58,4% à 36,9 millions d'euros, soit 6,24 euros par action, ainsi qu'un taux de marge opérationnelle en amélioration de 5,5 points à 33,3%.



Le chiffre d'affaires de la maison de vins de Champagne s'est accru de 24% à 159,4 millions d'euros, porté par des ventes en volume en augmentation de 12,4% ainsi que par un effet prix-mix qui a contribué à l'amélioration de la rentabilité opérationnelle.



Le groupe précise que ces résultats ne peuvent être extrapolés à l'ensemble de l'exercice, d'autant que le contexte géopolitique, les tensions inflationnistes et les politiques monétaires obligent à la prudence quant aux perspectives sur les prochains mois.





