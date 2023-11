Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Laurent-Perrier: hausse de +4,7% du résultat net pdg information fournie par Cercle Finance • 24/11/2023 à 08:08









(CercleFinance.com) - Le groupe présente ses comptes du premier semestre de l'exercice 2023-2024, clos le 30 septembre 2023.



Durant la période du 1er avril 2023 au 30 septembre 2023, le marché du champagne a enregistré une diminution de ses volumes expédiés de -11,8% par rapport à l'exercice précédent. Le chiffre d'affaires consolidé du premier semestre (ventes champagne) s'établit ainsi à 153,4 millions d'euros à taux de change courants.



Le taux de marge opérationnelle du Groupe atteint 37,4% à taux de change courants. Le résultat net part du Groupe s'établit à 38,6 millions d'euros à taux de change courants, en hausse de +4,7%, et représente ainsi 24,4% du chiffre d'affaires consolidé.





