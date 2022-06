Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Laurent-Perrier: dans le vert après ses résultats annuels information fournie par Cercle Finance • 03/06/2022 à 15:36









(CercleFinance.com) - Laurent-Perrier gagne près de 2% après la publication par la maison de champagne, au titre de son exercice 2021-22, d'un résultat net part du groupe doublé à 50,2 millions d'euros et d'une marge opérationnelle améliorée de 3,9 points à 26,3%.



'Sans surprises, ces résultats reflètent la forte reprise du marché du champagne porté en particulier par l'international et la bonne dynamique des cuvées haute gamme, deux créneaux sur lesquels le groupe est bien positionné', souligne Oddo BHF.



S'il pointe de la part de Laurent-Perrier un 'message de prudence pour les perspectives', au vu de l'environnement inflationniste et du contexte géopolitique, le bureau d'études réitère son opinion 'surperformance' et son objectif de cours de 108 euros.





Valeurs associées LAURENT PERRIER Euronext Paris +2.94%