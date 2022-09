Laurent Mignon, nouveau président du directoire de Wendel

(AOF) - Le conseil de surveillance de Wendel, réuni le 16 septembre 2022 sous la présidence de Nicolas ver Hulst, a nommé Laurent Mignon en qualité de membre et président du directoire de Wendel avec effet au plus tard le 1er janvier 2023. Il succèdera à André François-Poncet, président du directoire de Wendel, qui continuera d'assurer ses fonctions jusqu'à son arrivée effective de chez Wendel. Le directoire de Wendel sera alors composé de Laurent Mignon, son président, et de David Darmon, directeur général et membre du directoire depuis 2019.

Laurent Mignon est président du directoire du groupe BPCE depuis juin 2018. Il est également président du conseil d'administration de Natixis et administrateur de CNP Assurances. Outre ses fonctions au sein du Groupe BPCE, il siège au conseil d'administration d'Arkema et de l'AROP (Association pour le rayonnement de l'Opéra National de Paris) et comme censeur d'Oddo BHF et de Fimalac.

Diplômé de HEC en 1986 et du Stanford Executive Program, il a exercé pendant plus de dix ans à la banque lndosuez, dans les activités de marché puis de banque d'investissement et de financement. En 1996, il rejoint la Banque Schroders à Londres, puis les AGF (Assurances Générales de France) en 1997 comme directeur financier. Il est nommé membre du comité exécutif en 1998, directeur général adjoint en charge de la Banque AGF, d'AGF Asset Management et d'AGF Immobilier en 2002, puis directeur général délégué en charge du pôle Vie et services financiers et de l'assurance-crédit en 2003, avant d'être nommé, en 2006, directeur général et président du comité exécutif.

De mi-2007 à 2009, il était associé gérant de Oddo & Cie. Laurent Mignon était directeur général de Natixis de 2009 à 2018 et membre du directoire de BPCE depuis 2013.

Points-clés

- Numéro un européen du private equity ;

- Portefeuille de 7,1 Md€, réparti entre sociétés cotées -Bureau Veritas et Tarkett- pour 27% de l’actif brut et participations non cotées –Cromology, Stahl, Constantia Flexibles, CPI… ;

- Chiffre d’affaires de 7,5 Md€ réparti entre Bureau Veritas pour 61 %, Constantin Flexibles pour 20 %, Stahl pour 9 % et Cromology pour 8%, IHS étant mis en équivalence (1,2 M€ de revenus);

- Investissements à parts égales entre l’Europe, surtout l’Allemagne, l’Amérique du nord et les émergents dont l’Afrique avec Tsebo, Servcor, Compass et IHS et l’Inde avec Creative Polypack ;

- Modèle d'affaires : prise de contrôle d’entreprises leaders ou d’une participation influençant la stratégie / répartition des actifs entre détention en direct et via le holding Oranje Nassau / enveloppe d’investissement de 750 M par an et contrôle de la dette à 2,5 M€ au plus / taux de retour moyen à 2 chiffres, hausse régulière de la distribution ;

- Directoire mené par André-François Poncet et conseil de surveillance de 11 membres dirigé par Nicolas von Hulst, la famille Wendel détenant 37,7 % des actions et 50,77 % des droits de vote ;

- Situation financière solide avec un ratio LTV de 4,3 % et des liquidités de 1,4 Mds€, renforcées par la cession de Cromology.

Enjeux

- Feuille de route 2021-2024 : portefeuille de 7 à 10 sociétés avec investissements en fonds propres de 150 à 500 M€ et saisie d’opportunités en capital-développement / montée du Wendel Lab à 5-10 % du capital développement / focalisation sur l’Europe de l’Ouest, notamment la France, et les Etats-Unis ;

- Stratégie d’innovation visant à saisir les leviers de création de valeur dans le digital / nouvelle direction de « la stratégie informatique et de transformation digitale » / déploiements SI RH et ERP Finance et renforcement de la cybersécurité / renforcement du Wendel Lab, à la fois en charge des investissements dans les fonds investis dans le digital et les entreprises disruptives et, désormais, de la prise de participations directes dans des start-up (108 M€ d’engagements en 2021) ;

-Stratégie RSE « Être exemplaire » activant 2 leviers, le comportement en tant qu’entreprise et les stratégies d’investissement et de gestion de portefeuille, d’où l’intégration de la société dans les indices ESG : rémunération des collaborateurs partiellement indexées sur des critères ESG / intégration des critères ESG dans les processus d'investissement -54 % des revenus apportés par des services ou produits à valeur ajoutée sociale et environnementale / éco-efficacité dans le processus opérationnel afin de réduire l'empreinte carbone / lancement du 1 er emprunt et du 1 er crédit syndiqué avec critères ESG ;

- Intégration de l’américain ACAMS, n° 1 mondial de la lutte contre le blanchiment d’argent et la prévention de la criminalité financière.