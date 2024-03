Laurent Lagarde rejoint LBP AM en tant que responsable de la gestion quantitative

(AOF) - LBP AM annonce la nomination de Laurent Lagarde au poste de responsable de la gestion quantitative. Il aura la responsabilité d'une équipe de huit professionnels de la gestion et reportera à Guillaume Lasserre, directeur adjoint des gestions. Il aura notamment pour mission de conduire le développement des capacités de gestion quantitative et structurée, au service des objectifs spécifiques des investisseurs en termes de performances, de diversification et de décorrélation, mais aussi d'intégration des enjeux extra-financiers.

Laurent Lagarde (53 ans) compte près de 20 ans d'expérience dans la gestion d'actifs. Précédemment, il occupait, depuis 2015, le poste de responsable de la gestion quantitative actions chez BNPP AM.

Le pôle gestion quantitative de LBP AM représente 13 milliards d'euros d'actifs gérés et distribués à fin décembre 2023.