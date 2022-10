Laurent Guillot met en place une nouvelle équipe de direction chez Orpea

(AOF) - Le groupe de maisons de retraite, qui organisera deux conférences investisseurs les 15 et 17 novembre prochains, a désormais une nouvelle équipe de direction aux commandes. Laurent Guillot l'a annoncé ce jour. La nouvelle équipe mise en place sera chargée de la transformation et du pilotage du plan stratégique au service de la reconstruction du groupe. Le 28 septembre, le groupe de maisons de retraite Orpea avait publié des résultats en berne au premier semestre 2022, fortement affectés par des dépréciations d'actifs avec une perte nette de 269 millions d'euros à la clef.

La nouvelle équipe dirigeante est constituée du comité de direction générale, lui-même composé de Laurent Guillot, directeur général ; Pierre Krolak-Salmon, directeur médical ; Fanny Barbier DRH ; Laurent Lemaire, directeur financier, IT et Achats ; Frédérique Raoult, directrice de la communication ; Gery Robert-Ambroix, directeur de l'immobilier ainsi que des directeurs généraux des pays et régions : Erik Hamann (Allemagne) ; Anton Kellner (Europe de l'Est, Europe centrale) ; Thibaut Sartini (Nouveaux pays) ; Geert Uytterschaut (Europe du Nord) ; Yen Wang (Amérique Latine) ; Asuncion Zaragoza (Espagne-Portugal) et Laurent Guillot assurant l'intérim pour la France.

Laurent Guillot a commenté : " J'ai souhaité construire pour Orpea une équipe de direction nouvelle, resserrée, mobilisée autour des enjeux prioritaires de l'entreprise. Ces professionnels expérimentés seront au service des établissements, des pays et des régions, et impulseront la dynamique nécessaire pour mener à bien la transformation d'Orpea. Je compte sur l'engagement de Pierre Krolak-Salmon et de Fanny Barbier pour faire du parcours de soins de nos résidents et patients et de la qualité de l'accompagnement et du développement des collaborateurs, les premiers vecteurs de cette transformation. La solidité financière de l'entreprise, sa réputation, et une stratégie immobilière profondément renouvelée sont autant d'enjeux que Laurent Lemaire, Frédérique Raoult, et Géry Robert-Ambroix sauront relever. "

Le nouveau management aura fort à faire pour remonter la pente car la tendance baissière de la performance financière des activités observée au premier semestre 2022 pourrait s'amplifier au second semestre compte tenu de la volatilité additionnelle observée sur les prix de l'énergie.

Le directeur financier devrait surveiller comme le lait sur le feu le taux de marge d'Ebitdar du groupe au second semestre 2022 qui pourrait être inférieur à celui du premier semestre 2022, ce qui nécessiterait qu'Orpea se rapproche des créanciers concernés pour renégocier les covenants financiers impactés. Une telle démarche ne serait entreprise qu'en cas de risque avéré d'un non-respect de ratio, et ce en vue de préserver la structure financière du groupe, avait précisé le groupe le 28 septembre dernier.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Points-clés

- Numéro 1 européen de la prise en charge globale de la dépendance avec plus de 120 000 lits et près de 2 000 établissements dans 23 pays, créé en 1989 ;

- Chiffre d’affaires de 4,3 Mds€, réparti entre la France-Bénélux pour 60 %, l’Europe centrale pour 26 %, l’Europe de l’est pour 9 %, la péninsule ibérique et l’Amérique latine (Brésil, Chili et Uruguay) pour 5 % puis la Chine ;

- Modèle de création de valeur fondé sur une organisation adaptée au développement à l’international dans les localisations à fort pouvoir d’achat, la détention à 50 % de l’immobilier (46 % en 2021, pour une valeur de 8,2 Mds€) ;

- Capital éclaté (14,5 % pour le fonds de retraite canadien CPPIB et 5 % pour FFP de la famille Peugeot), et gouvernance renouvelée en juillet : Guillaume Pépy présidant le conseil de 14 administrateurs, Laurent Guillot étant maintenu comme directeur général ;

- Bilan tendu, le groupe ayant signé un contrat de crédits assorti d’un programme de cessions d’actifs immobiliers d’1 Md€ d’ici fin 2023, et de 2 Mds€ d’ici 2025.

Enjeux

- Elaboration du plan de transformation en 4 points : qualité de l’accompagnement et le bien-être du résident, renforcement du dialogue avec les parties prenantes, politique de ressources humaines ambitieuse et pratiques managériales renouvelées ;

- Stratégie d’innovation et d’anticipation des prises en charge de la fragilité humaine : Open innovation avec 108 projets autour de la santé & soin, de la restauration & hospitalité, de la construction et des process, recherche universitaire avec près de 30 projets innovants ;

- Feuille de route environnementale 2023 : 100% des appels d’offres comprenant une évaluation RSE, 100% des fournisseurs signataires de la charte achats responsables, 100% des nouvelles constructions certifiées HQE, lancement d’un emprunt vert ;

- Réservoir de croissance apporté par les 26 000 lits en construction (3 000 lits ouverts en 2022).

Défis

- Résultats préliminaires des deux cabinets indépendants sur les pratiques du groupe : rabais consentis y compris par des fournisseurs de produits financés sur fonds publics, déclarations erronées des comptes d’emploi, non-conformité dans la contractualisation de CDD et recours à des intermédiaires y compris à un ancien préfet, organisation d’une situation de sous-effectif mais absence de situations de pénuries ou rationnement à l’égard des résidents ;

- Manque de visibilité financière, la CNSA (Caisse de solidarité autonomie) et le groupe discutant sur l’ampleur de financements indûment perçus ;

- Après une hausse de 14,4 % des revenus au 1 er semestre, anticipations 2022 confirmées : poursuite de la dynamique de croissance des revenus affichée au 1 er trimestre mais charges exceptionnelles liées à la crise de confiance sur les pratiques du groupe et marge opérationnelle, déjà tombée à 1,5 % en 2021, affectée par l’inflation de l’énergie et des coûts salariaux.

