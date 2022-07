Laurent Clavel est nommé Global head of Multi-asset d'Axa IM

Il remplacera Serge Pizem, qui était Global head of Multi-asset depuis 2019. Ce dernier quitte la société.

Basé à Paris, Laurent Clavel reportera à Hans Stoter, Global head of Axa IM Core. Il aura la responsabilité de développer les performances d'investissement, commerciales et financières de la plateforme Multi-asset.

(AOF) - Axa Investment Managers (AXA IM) annonce aujourd'hui la nomination de Laurent Clavel en qualité de Global head of multi-asset à partir du 1er septembre. Il est actuellement à la tête du Quant Lab, structure accompagnant l’activité de gestion de Multi-Asset Client Solutions (MACS) ainsi qu’Axa-IM dans sa transformation digitale.

