Laurent Caillot est nommé Global Chief Operating Officer d’Axa IM

(AOF) - Axa Investment Managers a annoncé la nomination de Laurent Caillot en qualité de Global Chief Operating Officer (GCOO) à partir du 1er septembre 2022. Il remplacera Godefroy de Colombe, qui va entamer un nouveau chapitre de sa carrière dans un secteur différent. Basé à Paris, Laurent Caillot rejoindra le Management Board du gestionnaire d'actifs et reportera à Marco Morelli, Executive Chairman d’Axa IM.

Laurent Caillot sera responsable des équipes Project Management, Sécurité, Achats, Facilities et Innovation, en plus de ses responsabilités actuelles s'agissant de la Technologie, des Opérations et de la Gestion des Données.

Il a rejoint AXA IM en 2019 en qualité de Global Head of Technology, et a ensuite élargi son périmètre aux opérations en 2020, puis la gestion des données en 2022. Depuis 2021, il est également Président du Conseil d'Administration d'Axa Funds Management Luxembourg.