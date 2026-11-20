Laurence Boone, figure de proue de l'économie européenne, va intégrer le directoire de la BCE

Laurence Boone à Bruxelles le 12 décembre 2023 ( AFP / JOHN THYS )

Economiste reconnue et diplomate de l'ombre, la Française Laurence Boone, assurée depuis vendredi d'intégrer le directoire de la BCE, navigue depuis plusieurs décennies parmi les grandes institutions économiques et financières, des banques d'investissement à l'OCDE en passant par le gouvernement d'Emmanuel Macron.

Laurence Boone devrait siéger en tant que responsable des opérations de marché, fonction jusqu'ici occupée par l'Allemande Isabel Schnabel, en partance pour le FMI.

Son arrivée au sein de l'institution doit encore être formellement validée d'ici la fin de l'année, dans un contexte de changement à la tête de la BCE : sa présidente, Christine Lagarde, quittera ses fonctions le 7 février prochain.

Celle qui était depuis deux ans directrice générale France de la banque espagnole Santander sera chargée de mettre en œuvre la politique monétaire de la BCE. Ce poste est particulièrement scruté alors que l'institution a déjà relevé deux fois ses taux directeurs cette année, et qu'elle pourrait le faire une troisième fois en décembre, dans un contexte de forte inflation.

Si son périmètre d'action est exactement le même qu'Isabel Schnabel, Laurence Boone aura aussi pour mission de superviser la recherche et les statistiques au sein de l'institution.

Ancienne économiste en chef de l'OCDE, passée par Merrill Lynch et Axa, Laurence Boone, 57 ans, connaît par cœur les arcanes de l'économie et de la diplomatie européenne : conseillère et sherpa du président François Hollande entre 2014 et 2016, Laurence Boone fut également secrétaire d'État aux Affaires européennes entre 2022 et 2024.

Fervente européenne

Diplomate de l'ombre sous François Hollande, elle s'était illustrée par son soutien au maintien de la Grèce dans la zone euro, sa participation au G20 de 2015 ou son travail sur le financement de la COP21.

L'économiste, titulaire d'un doctorat d'économétrie obtenu à la London Business School, s'est forgée l'image d'une pro-européenne convaincue, plaidant lors de son passage au gouvernement pour une "Europe-puissance" face aux États-Unis et à la Chine.

Au fil de son parcours, Laurence Boone a publié de nombreuses notes et rendu plusieurs rapports, toujours en faveur d'une plus grande intégration européenne, prônant notamment l'Union bancaire et l'Union des marchés de capitaux.

En 2019, alors cheffe économiste de l'OCDE, Laurence Boone enjoignait aux États de profiter des taux directeurs faibles, voire négatifs, pour s'endetter et investir massivement pour "les écoles", les "hôpitaux", ou encore "la transition énergétique". "C'est criminel de ne pas le faire", déplorait à l'époque l'économiste lors d'une table ronde organisée par le journal Le Monde, pointant du doigt l'orthodoxie budgétaire allemande.

Mais le contexte a bien changé depuis : les taux se sont envolés, grevant sensiblement les capacités d'investissements des États, notamment en France, où l'emprunt à 10 ans a temporairement franchi cet automne les 5 %.

Accrochage avec Meloni

Laurence Boone incarne également l'un des visages de la féminisation des institutions économiques ces dernières années, dans le sillage de Christine Lagarde et Isabel Schnabel.

"C'est un progrès que des femmes soient nommées aux postes de chefs économistes de grandes organisations internationales ou nationales", avait-elle affirmé lors de sa nomination à l'OCDE.

Mais en 2021, elle observait auprès de l'AFP que les économistes hommes avaient publié "deux à trois fois plus" d'articles scientifiques que les femmes pendant la pandémie, montrant qu'il y a "encore beaucoup d'efforts à faire pour favoriser l'égalité homme-femme".

Fraîchement arrivée au gouvernement, Laurence Boone avait suscité à l'automne 2022 l'ire de Giorgia Meloni, future Première ministre italienne, en affirmant que Paris serait "très vigilant" sur le respect de l’État de droit en Italie, alors que le parti d'extrême droite Fratelli d'Italia venait de remporter les législatives.