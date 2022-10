Laure Carladous à la présidence de Mutuelle Mieux-Etre

(AOF) - Laure Carladous succède à Jean-Pierre Roche à la Présidence de Mutuelle Mieux-Etre qui était en poste depuis 2012. Diplômée de Centrale Paris et d'un Master en géotechnique de M.I.T, elle a été élue à la présidence de Mutuelle Mieux-Etre par son Conseil d'Administration le 29 septembre dernier. Laure Carladous réalise toute sa carrière dans le BTP : après les premières années en France et à l'étranger au sein de Soletanche, elle rejoint l'entreprise familiale Entreprise jean Spada et sa filiale Spada Construction qu'elle co-dirige avec son frère à compter de 1999.