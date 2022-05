Latécoère va racheter le canadien Avcorp

(AOF) - Latécoère a conclu une "convention d'arrangement définitive" portant sur l'acquisition de l'ensemble des actions du canadien Avcorp pour 41 millions de dollars canadiens. L’acquisition est financée en totalité par la trésorerie disponible du groupe. Avcorp conçoit et construit des structures d'aéronefs majeures destinées à des constructeurs aéronautiques mondiaux de premier plan.

Avcorp est un fournisseur d'aérostructures comprenant des sous-ensembles d'ailes, des pièces composites à grande échelle et des services après-vente, avec une exposition à des plateformes de première importance, notamment le F-35, le B737 Max, le B767 et le B787.

Avcorp a généré en 2021 des revenus de 99 millions $ canadiens et compte plus de 450 employés très qualifiés. La société possède trois grands sites de fabrication à Delta, en Colombie-Britannique (assemblage et intégration d'aérostructures métalliques et composites), à Gardena, en Californie (capacités de fabrication d'aérostructures composites avancées) et à Burlington, en Ontario (services de réparation de composants structurels pour les avions commerciaux).

Phase de consolidation dans l’aéronautique

La taille des acteurs français est très limitée comparée à celle de leurs concurrents américains. D'où la nécessité de regrouper ces intervenants, permettant ainsi de faire progresser le budget alloué à la recherche et au développement et de faire le poids dans des appels d'offres internationaux. Le fonds d'investissement Aéro Partenaires a été lancé en 2020 pour accompagner ce mouvement. Il a été créé par la société d'investissement Ace Capital Partners, filiale de Tikehau Capital, avec l'Etat français, Airbus, Safran, Dassault Aviation et Thales. Ce fonds a réalisé plusieurs opérations sur 2021.