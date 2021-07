Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Latécoère : va pouvoir mettre en oeuvre sa recapitalisation Cercle Finance • 08/07/2021 à 07:54









(CercleFinance.com) - Latécoère annonce que le Tribunal de commerce de Toulouse a homologué l'accord de conciliation avec l'ensemble de ses créanciers financiers et son actionnaire majoritaire par jugement du 7 juillet 2021. ' Ce protocole et son homologation vont permettre à Latécoère de mettre en oeuvre les opérations prévues dans le cadre de la recapitalisation complète du Groupe ' indique la direction. Ce jugement met fin à la procédure de conciliation ouverte au profit de Latécoère le 11 mai 2021.

Valeurs associées LATECOERE Euronext Paris -7.30%