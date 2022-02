Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Latécoère: trois coopérations dans le spatial avec Airbus information fournie par Cercle Finance • 16/02/2022 à 10:52









(CercleFinance.com) - Latécoère a annoncé mercredi qu'il allait collaborer avec le géant de l'aéronautique et de la défense Airbus dans le cadre de trois programmes spatiaux européens.



L'équipementier a été choisi pour produire des harnais électriques destinés aux satellites Eurostar Neo, à la fois pour ce qui concerne les modules de service (notamment la version tout électrique) et de communications.



Le groupe va également fournir du matériel pour la deuxième génération de satellites européens Galileo, qui doivent permettre à l'Europe de continuer d'offrir son propre système de navigation par satellite.



Latécoère produira également des harnais électriques pour les satellites de télécommunication OneSat censés apporter des innovations et des technologies de rupture 'majeures'.



Les différents programmes, qui seront livrés dès 2022 pour les premiers et jusqu'en 2026, portent sur plusieurs douzaines de satellites, majoritairement OneSat.





