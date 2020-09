Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Latécoère : suspension de cotation Cercle Finance • 25/09/2020 à 09:14









(CercleFinance.com) - L'équipementier aéronautique Latécoère annonce avoir demandé à Euronext Paris la suspension de la cotation de son titre, à compter de ce vendredi 25 septembre avant ouverture de la Bourse de Paris, dans l'attente de la publication d'un communiqué de presse.

Valeurs associées LATECOERE Euronext Paris 0.00%